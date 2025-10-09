Kilis'te Otomobil Refüje Çarparak Devrildi: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kilis'te çevre yolunda refüje çarpan 19 ACK 454 plakalı otomobil devrildi; sürücü M.E. ve yolcu A.B. ağır yaralandı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 19:13
Kilis'te çevre yolunda meydana gelen kazada, refüje çarparak devrilen bir otomobilde bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

M.E. idaresindeki 19 ACK 454 plakalı otomobil, çevre yolunda refüje çarparak devrildi. Yan dönerek duran otomobildeki sürücü ile A.B. ağır yaralandı.

Müdahale

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

