Kilis'te otomobil refüje çarparak devrildi: 2 kişi ağır yaralandı

Kilis'te çevre yolunda meydana gelen kazada, refüje çarparak devrilen bir otomobilde bulunan iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

M.E. idaresindeki 19 ACK 454 plakalı otomobil, çevre yolunda refüje çarparak devrildi. Yan dönerek duran otomobildeki sürücü ile A.B. ağır yaralandı.

Müdahale

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

