Kilis'te PKK/YPG Üyesi İki Kişi Tutuklandı

Kilis'te Terör Operasyonu: İki PKK/YPG Üyesi Tutuklandı

Kilis ilinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen iki şahıs tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar sonucunda, şüphelilerin yakalanmasını sağladı.

Gözaltına Alınan Şahısların Kimliği

Suriye uyruklu H.İ. ve H.B. isimli şahısların, 2012-2015 yılları arasında Suriye'nin Azez bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra PKK/YPG içerisinde aktif olarak görev yaptıkları tespit edildi.

Adli Süreç

Zanlılar, Kilis’te yakalandıktan sonra Jandarma’da yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakimlik önüne çıkarılan şahıslar tutuklandı.

Yerel güvenlik güçleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedir.

Kilis'te, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.