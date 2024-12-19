Kilis'te Terör Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te PKK/PYD/YPG Operasyonu

Kilis merkezli gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik olarak 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlattığı çalışmalar sonucunda, Kilis ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Operasyonda Suriye uyruklu A.H. ve F.K.M. adlı zanlılar gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıkları ve çeşitli faaliyetler yürüttükleri tespit edildi.

Adli Süreç Başladı

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandılar. Bu operasyon, terör örgütlerinin ülke içindeki varlığına karşı kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.