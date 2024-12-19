DOLAR
35,09 -0,16%
EURO
36,61 -0,67%
ALTIN
2.929,62 -0,45%
BITCOIN
3.584.858 -0,81%

Kilis'te Terör Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis merkezli operasyonda PKK/PYD/YPG ile bağlantılı 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:50
Kilis'te Terör Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te PKK/PYD/YPG Operasyonu

Kilis merkezli gerçekleştirilen terör operasyonunda, PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik olarak 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlattığı çalışmalar sonucunda, Kilis ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Operasyonda Suriye uyruklu A.H. ve F.K.M. adlı zanlılar gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıkları ve çeşitli faaliyetler yürüttükleri tespit edildi.

Adli Süreç Başladı

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandılar. Bu operasyon, terör örgütlerinin ülke içindeki varlığına karşı kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı...

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı...

Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye Suçlarına Karşı Uluslararası Destek Çağrısı
2
AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular
3
Kazakistan'dan Gaziantep'e Okul Desteği: Temel Atma Töreni Gerçekleşti
4
Beylikdüzü'nde Kaldırımda El Bombası Bulundu
5
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı
6
Bakan Tekin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Son Gelişmeleri Açıkladı
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Polonez İşçilerine Destek Ziyaretinde Bulundu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı