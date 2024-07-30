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Kilis'te TÜGVA Yaz Okulu ile Hem Öğrenme Hem Eğlence

Kilis'te TÜGVA'nın yaz okulunda 400 öğrenci hem Kur'an öğreniyor hem de eğlenceli etkinliklere katılıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:30
Kilis'te TÜGVA Yaz Okulu ile Hem Öğrenme Hem Eğlence

Kilis'te TÜGVA'nın Yaz Okulu Hızla Devam Ediyor

Kilis'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulu etkinlikleri, öğrencilere hem dini eğitim hem de sosyal aktiviteler sunuyor. Yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen 400 öğrenci, kurslarda Kur’an-ı Kerim öğrenip çeşitli eğlenceli etkinliklere katılıyor.

Kursların Detayları

TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesi kapsamında Kilis'te 5 merkezde açılan kurslara yoğun ilgi var. Kilis İl Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı, bu yaz dönemi boyunca toplamda 800 başvurunun yapıldığını, aktif olarak 400 öğrencinin kurslara katıldığını belirtti.

Aktı, "Kurslarımızda Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra yüzme, futbol, basketbol ve daha birçok sportif etkinlik düzenliyoruz. Bu sayede öğrenciler kursta hem öğreniyor hem de eğleniyorlar," diye konuştu.

Eğlenceli Aktivitelerle Dolup Taşan Yaz

Kurslarda akıl ve zeka oyunlarına da yer verildiği ifade eden Aktı, "Öğrencilerimiz satranç ve labirent oyunu gibi etkinliklerle zaman geçiriyor," dedi.

Ek olarak, resim ve ebru kursları ile çeşitli gezilerle etkinliklerin daha da çoğaltıldığını söyledi.

Öğrencilerin Yorumları

Kurslara katılan öğrenciler, etkinlikleri oldukça beğendiklerini dile getiriyor. Mehmet Emin Ustabaş, yaz okulunda Kur’an-ı Kerim öğrendiğini ve düzenlenen aktivitelerle güzel vakit geçirdiğini ifade etti. Esmanur Baloğlu ise TÜGVA'nın yaz kursunda hem dini bilgiler öğrendiğini hem de eğlenceli oyunlarla dolu bir yaz dönemi geçirdiğini belirtti.

Kursların ağustos ayı sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Bu yaz okulu, gençlerin hem dini bilgilerini pekiştirmeleri hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.

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