Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:24
Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik titiz bir çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada, toplamda 50 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme sonrasında 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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