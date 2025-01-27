Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Ekrem Çetin ve Zeytinli mahallelerindeki adreslerde yapılan aramalar sonucunda, 475 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A.A, S.M. ve Ü.B, emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.