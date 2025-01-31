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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Toplamda 198 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:44
Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda, 198 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sırasında toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca bir zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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