DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.961,18 -0,1%
BITCOIN
3.463.192,37 -1,13%

Kilis'teki Suriyelilerin Ülkesine Dönüş Süreci Devam Ediyor

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'ye duydukları minneti dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:14
Kilis'teki Suriyelilerin Ülkesine Dönüş Süreci Devam Ediyor

Kilis'te Suriyeli Sığınmacıların Ülkesine Dönüşü Hızlanıyor

Türkiye'de iç savaş döneminde sığınan Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüş süreci devam ediyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, gümrük kapısında yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde işlemlerini tamamlayarak, Suriye'ye doğru yola çıkıyor.

Fatma Alarda'nın Anıları ve Teşekkürleri

Öncüpınar Gümrük Kapısı'na dönebilmek için gelen Fatma Alarda (43), Türkiye'ye sığındığı günleri unutamadığını ifade etti. Alarda, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın, çok eziyet çektik. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de herkes bize kucak açtı. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Allah Türkiye'ye zarar vermesin," dedi.

Merih Şıh Muhammet'in Umut Dolu İfadeleri

Ülkesine dönen bir diğer Suriyeli ise Merih Şıh Muhammet (28) oldu. Savaşın sona erdiğini belirten Muhammet, "Savaş bitti, Esed gitti. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, çok yardım ettiler bize. Şimdi Suriye'ye gidiyorum, orada bir şey kalmadı. Allah razı olsun sizden," dedi.

Türkiye'ye Şükran Dolu Sözler

Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Remzo (47) ise ülkesinde savaşın sona erdiğini belirterek, "Sağ olsun Türkiye bize gerekeni fazlasıyla yaptı. Türkiye ile Suriye zaten kardeş ülke. Türkiye'ye kalbimizden teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek