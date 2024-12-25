Kilis'teki Suriyelilerin Ülkesine Dönüş Süreci Devam Ediyor

Kilis'te Suriyeli Sığınmacıların Ülkesine Dönüşü Hızlanıyor

Türkiye'de iç savaş döneminde sığınan Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüş süreci devam ediyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, gümrük kapısında yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'nde işlemlerini tamamlayarak, Suriye'ye doğru yola çıkıyor.

Fatma Alarda'nın Anıları ve Teşekkürleri

Öncüpınar Gümrük Kapısı'na dönebilmek için gelen Fatma Alarda (43), Türkiye'ye sığındığı günleri unutamadığını ifade etti. Alarda, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın, çok eziyet çektik. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de herkes bize kucak açtı. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Allah Türkiye'ye zarar vermesin," dedi.

Merih Şıh Muhammet'in Umut Dolu İfadeleri

Ülkesine dönen bir diğer Suriyeli ise Merih Şıh Muhammet (28) oldu. Savaşın sona erdiğini belirten Muhammet, "Savaş bitti, Esed gitti. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, çok yardım ettiler bize. Şimdi Suriye'ye gidiyorum, orada bir şey kalmadı. Allah razı olsun sizden," dedi.

Türkiye'ye Şükran Dolu Sözler

Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Remzo (47) ise ülkesinde savaşın sona erdiğini belirterek, "Sağ olsun Türkiye bize gerekeni fazlasıyla yaptı. Türkiye ile Suriye zaten kardeş ülke. Türkiye'ye kalbimizden teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.