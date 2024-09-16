Kilis'ten Gazze'ye Destek Mektupları

Kilis'ten Gazze'ye Mektup Gönderildi

Kilis'teki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nun 4. sınıf öğrencileri, Filistin'deki çocukların yaşadığı zor koşullara dikkat çekmek amacıyla mektup kaleme aldılar. Mektuplarında, Gazze'deki çocukların yanında olduklarını belirterek, İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesini talep ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden Destek

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, öğrencileri ziyaret ederek bu anlamlı desteklerinden ötürü teşekkür etti. Altay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerin erdemli bireyler olarak yetişmesini amaçladığını ifade etti.

İnsani Değerler ve Duygu Paylaşımı

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini içten bir şekilde aktararak yazdıkları mektupların çok duygulu olduğunu aktaran Altay, "En kısa sürede Filistin halkının maruz kaldığı bu savaşın sona ermesini, bağımsız Filistin devletlerinin kurulması temennisinde bulunuyoruz," dedi.

Öğrencilerin Duyguları

Öğrencilerden Nisa Ufak, Gazze'deki masum çocukların İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybettiğini belirtti. Diğer bir öğrenci Abdullah Altay ise, "Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bu savaşın bitmesini istiyoruz," diyerek, destek olmak amacıyla İsrail ürünlerini boykot ettiklerini vurguladı.

Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

Kilis'te ilkokul öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.