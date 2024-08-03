Kilis'ten Gazze'ye Yardım Tırları Yola Çıktı

Kilis kentinde, "Gazze'ye Destek Ol" isimli yardım kampanyası çerçevesinde hazırlanan 80 tır gıda ve hijyen malzemesi yola çıktı. Tırlar, Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na yönlendirildi.

Yardım Malzemeleri Mersin Limanı'na Uğurlandı

İnsan Hakları ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, bu yardımların Gazze halkının yaşadığı zorlukları hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Alaca, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarına devam ediyor. Katil İsrail, 40 bin Gazzeli'yi şehit etti. Gazze'de şu an 2,3 milyon insan açlık tehlikesi ile karşı karşıya. İHH olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün, Mersin Limanı’na 80 tır gönderiyoruz ve bu tırlar 3. yük gemimize yüklenerek Gazze’ye ulaşacak."

Tırlar Gazze'ye Ulaşacak

Yapılan konuşmaların ardından, 80 tır yardım malzemesi, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.