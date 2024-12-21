Kilis'ten Suriye'ye 4 Yardım Tırı Gönderildi

Kilis'ten Suriye'ye Yardım Eli

Kilis'ten, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu yardım, Suriye'deki insani krize destek sağlamak amacıyla yapıldı.

Yardım Malzemeleri ve Dağıtım

Gönderilen yardım tırlarında gıda, un, hijyen paketi ve giyim gibi malzemeler yer alıyor. Bu yardım malzemeleri, özellikle Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandı. Yardım tırları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yönlendirildi.

İHH'dan Açıklama

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi İdari İşler Sorumlusu Musa Koparan, 10 Aralık'tan bu yana Suriye'ye toplamda 55 yardım tırı gönderdiklerini ifade etti. Koparan, günlük ortalama 4 tır yardım gönderdiğini belirterek, "Tır içerisinde mont, gıda kolisi, un, hijyen paketi ve giyecek bulunuyor. Yardım tırları, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Esselame Sınır Kapısı yakınındaki ofisimize gidiyor. Oradan da Suriye'nin Halep, Humus, ve Tel Rıfat'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

Suriyelilerin Mutluluğu

Koparan, Suriyelilerin yeni topluluk yardımlarını büyük bir sevinçle karşıladığını sözlerine ekledi. Türkiye'den gelen yardımlar, Suriye'deki zor şartlar altındaki insanlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemeleri taşıyan 4 tır, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemeleri taşıyan 4 tır, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.