DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.459.163,74 -1,6%

Kilis'ten Suriye'ye 4 Yardım Tırı Gönderildi

Kilis'ten, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:22
Kilis'ten Suriye'ye 4 Yardım Tırı Gönderildi

Kilis'ten Suriye'ye Yardım Eli

Kilis'ten, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu yardım, Suriye'deki insani krize destek sağlamak amacıyla yapıldı.

Yardım Malzemeleri ve Dağıtım

Gönderilen yardım tırlarında gıda, un, hijyen paketi ve giyim gibi malzemeler yer alıyor. Bu yardım malzemeleri, özellikle Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandı. Yardım tırları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yönlendirildi.

İHH'dan Açıklama

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi İdari İşler Sorumlusu Musa Koparan, 10 Aralık'tan bu yana Suriye'ye toplamda 55 yardım tırı gönderdiklerini ifade etti. Koparan, günlük ortalama 4 tır yardım gönderdiğini belirterek, "Tır içerisinde mont, gıda kolisi, un, hijyen paketi ve giyecek bulunuyor. Yardım tırları, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Esselame Sınır Kapısı yakınındaki ofisimize gidiyor. Oradan da Suriye'nin Halep, Humus, ve Tel Rıfat'taki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." dedi.

Suriyelilerin Mutluluğu

Koparan, Suriyelilerin yeni topluluk yardımlarını büyük bir sevinçle karşıladığını sözlerine ekledi. Türkiye'den gelen yardımlar, Suriye'deki zor şartlar altındaki insanlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemeleri taşıyan 4 tır, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezi koordinasyonunda Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Azez, Halep, Hama ve Humus kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda, un, hijyen paketi ve giyim içerikli insani yardım malzemesi toplandı. Yardım malzemeleri taşıyan 4 tır, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
2
KKTC'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası Törenleri Düzenlendi
3
Adana'da 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç, Sürücüyü Hayatından Etti
4
Palandöken Dağı'ndaki Çığ Felaketinde Yaralı Sporcuların Hikayesi
5
Zeynep Ayvacı Şanlı'nın 'Harmony' Sergisi Üsküdar'da Açıldı
6
İzmir'de Petshoptan Çalınan Kedi Sahibine Teslim Edildi!
7
Kilis'ten Suriye'ye 4 Yardım Tırı Gönderildi

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı