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Kilis'ten Suriye'ye Dönüşler Devam Ediyor

Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri sürüyor. Muhammet Muhanney, ablasını göndermek için kapıda!

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:52
Kilis'ten Suriye'ye Dönüşler Devam Ediyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı, Suriyelilerin ülkelerine dönüş yolculuklarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 11 yıl önce iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu gümrük kapısında, Geri Gönderme Merkezi' ndeki işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, memleketlerine gitmek üzere hareket ediyor.

27 yaşındaki Muhammet Muhanney, ablasını Suriye'ye göndermek için kapıya geldi. Muhanney, Türk milletine ev sahipliği için teşekkür ederek, "Bugün ablam Suriye'ye gidecek. Ben de yılbaşına kadar gitmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim ama vatanımız bizi bekliyor ve oraya gitmek istiyoruz. Hepimiz kardeşiz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 11 yıl yaşamış olan Fatma Cemmel (60) da, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti. Cemmel, yaşadıkları ülkenin kendileri için önemine vurgu yaptı.

9 yaşındaki Faten Akaş ise 5 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye'de okula gittim. Arkadaşlarım oldu, onları çok sevdim. Onlar da beni sevdi. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'yi çok seviyorum ve özleyeceğim," diyerek duygularını ifade etti.

Öncüpınar Gümrük Kapısı, sadece bir çıkış noktası değil, aynı zamanda tüm bu anların paylaşıldığı bir buluşma noktası olmuş durumda.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin...

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin...

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

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