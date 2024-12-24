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Kilis'ten Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Kilis üzerinden ülkelerine dönüşü hızlanıyor. Yusuf Ali, Türkiye'ye olan teşekkürlerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:16
Kilis'ten Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Ülkesine dönmek için Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyelilerin sayısı artıyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kendi topraklarına dönmek için umut besliyor.

Yusuf Ali'nin Mesajı

Kilis'teki Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan Suriyeliler, yurda dönüş için sıraya giriyor. Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan Yusuf Ali (28), "Allah razı olsun, Türkiye bize kapılarını açtı. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkes dönsün, artık savaş bitti. Bu kış biterse 2-3 ay içerisinde herkes gidecektir" şeklinde konuştu.

Seyit el-Ahmet'in Düşünceleri

Diğer yandan, Seyit el-Ahmet (16) ise Türkiye'de tekstil atölyesinde çalıştığını söyleyerek, "Savaş bitti, çok güzel oldu. Esed gitti, biz de ülkemize döneceğiz. Türk halkı bize çok iyi davrandı, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında...

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

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