Kilisli Tatlı Ustaları, Yılın Kareleri Oylamasında Öne Çıkıyor

Kilis'in katmer ve cennet çamuru tatlıları, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:16
Kilisli Tatlı Ustaları, Yılın Kareleri Oylamasında Öne Çıkıyor

Kilisli Tatlı Ustaları, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kilis'in ünlü katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Coğrafi işaret tescili ile tanınan bu lezzetler, bölgenin kültürel mirasını ve gastronomik zenginliğini yansıtıyor.

Geleneksel Lezzetlerin Önemi

Kilis'te üretilen katmer ve cennet çamuru tatlıları, sadece yerel halkın değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda da büyük ilgi görüyor. Bu tatlılar, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak, zengin bir lezzet sunuyor.

Oylamada Destek Bekleniyor

Kilisli tatlı ustaları, bu oylamada destek bekliyor ve şehrin gastronomik değerlerinin tanınmasını umuyor. Katılımcılar, oylama süresince bu eşsiz lezzetleri daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

Kilis'in coğrafi işaret tescilli katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansının...

Kilis'in coğrafi işaret tescilli katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Kilis'in coğrafi işaret tescilli katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansının...

Kilis'in coğrafi işaret tescilli katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

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