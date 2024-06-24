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Kilit Kavşak Kırıkkale'de rekor kırıldı! Bayram trafiğinde 1,7 milyondan fazla araç geçiş yaptı

Kurban Bayramı tatili dönüşünde Kırıkkale'de yoğun trafik yaşandı. 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kilit Kavşak'tan 7 gün içinde 1 milyon 757 bin 728 araç geçti. Kazalarda ise 112 kişi yaralandı

Yayın Tarihi: 24.06.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 18:28
Kilit Kavşak Kırıkkale'de rekor kırıldı! Bayram trafiğinde 1,7 milyondan fazla araç geçiş yaptı

Kurban Bayramı tatili dönüşünde Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kırıkkale'de de yoğun trafik yaşandı. 43 ilin geçiş güzergahında yer alması nedeniyle "Kilit Kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den bayram tatili boyunca 1 milyon 757 bin 728 araç geçiş yaptı. Bu sayı, Kilit Kavşak'tan geçen araç sayısında yeni bir rekora imza attı.

Yoğunluğun en çok arttığı anlarda Kırıkkale'de kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri de 7 gün 24 saat görev yaparak trafiğin akmasını sağlamaya çalıştı.

Kırıkkale'de bayram tatili boyunca meydana gelen 113 kazada ise 112 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili dönüşünde yaşanan yoğun trafik, dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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