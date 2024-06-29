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Kilyos'ta ineklerin sahile inmesi şaşkınlık yarattı!

İstanbul'un Kilyos sahilinde özel plajların yüksek giriş ücretleri nedeniyle halk plajları tercih edildi. Ancak bu kez sadece insanlar değil, inekler de serinlemek için sahile indi.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 16:12
Kilyos'ta ineklerin sahile inmesi şaşkınlık yarattı!

İstanbul'un sıcak yaz günlerinde halk plajları, yüksek giriş ücretlerinden kaçan vatandaşlar için vazgeçilmez oldu. Kilyos'ta özel plajların boş kalmasına karşın, halk plajları adeta doldu taştı. Bazı aileler çadır kurarken, bazıları ise denizin keyfini sandalye ve masalarla çıkardı.

Sıcak havadan bunalan inekler de serinlemek için ilginç bir yöntem buldu. Sahile inen inekler, kıyıda durarak deniz suyuyla temas ederek serinledi. Bu sıra dışı görüntüler, plajı ziyaret edenler arasında şaşkınlık yarattı.

kilyos inek

Kumsalda serinlemeye çalışan inekler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahile inen hayvanların, deniz keyfi yapanlarla birlikte kıyıdaki manzarası, sosyal medyada da ilgi gördü.

Ancak plaj ziyaretçileri, halk plajlarında temizlik konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Kumsallarda biriken çöpler ve pet şişeler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Yetkililerden acil çözüm talep eden ziyaretçiler, plajların düzenli olarak temizlenmesini istedi.

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