Kim Jong-un: Çin ile İlişkiler "Uluslararası Değişikliklere Aldırmaksızın" Güçlendirilecek

Kim Jong-un, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıldönümünde gönderdiği mesajda, uluslararası değişikliklere rağmen Pekin ile ilişkileri güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:45
Şi Cinping'e gönderilen mesaj KCNA tarafından yayımlandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin uluslararası durumdaki değişikliklere aldırmaksızın Çin ile ikili ilişkileri güçlendireceğini açıkladı.

Kim, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir mesaj gönderdi. Mesaj, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlandı.

Mesajında, bölgede barış ve istikrarı korumak için yakın stratejik iletişim yoluyla işbirliğine istekli olduklarını vurguladı.

Kim'in mesajından bir bölüm: "Uluslararası durum ne kadar değişirse değişsin, geleneksel Kuzey Kore-Çin dostluğunu istikrarlı şekilde geliştirmek, hükümetimizin kararlı duruşudur."

