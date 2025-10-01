Kim Jong-un: Çin ile İlişkiler "Uluslararası Değişikliklere Aldırmaksızın" Güçlendirilecek

Şi Cinping'e gönderilen mesaj KCNA tarafından yayımlandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin uluslararası durumdaki değişikliklere aldırmaksızın Çin ile ikili ilişkileri güçlendireceğini açıkladı.

Kim, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir mesaj gönderdi. Mesaj, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlandı.

Mesajında, bölgede barış ve istikrarı korumak için yakın stratejik iletişim yoluyla işbirliğine istekli olduklarını vurguladı.

Kim'in mesajından bir bölüm: "Uluslararası durum ne kadar değişirse değişsin, geleneksel Kuzey Kore-Çin dostluğunu istikrarlı şekilde geliştirmek, hükümetimizin kararlı duruşudur."