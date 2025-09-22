Kim Jong-un'dan ABD'ye çağrı: Nükleer silah talebinden vazgeçin

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Washington'a diplomasi yeniden başlasa bile Kuzey'in nükleer silahlarından vazgeçme talebinden vazgeçmesi çağrısını yineledi. Kim, meclisteki konuşmasında Güney Kore ile diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olmadığını söyledi.

Meclisteki çıkış

Kim, devlet medyasında yayımlanan konuşmasında şunları kaydetti: "Dünya, ABD'nin diğer ülkeleri nükleer silahlarından vazgeçirmeye ve silahsızlanmaya zorladıktan sonra ne yaptığını çok iyi biliyor."

Kim, "nükleer silahlarını asla bırakmayacaklarını" ve yaptırımlar kaldırılması karşılığında düşman ülkelerle ticaret konusunda müzakere yapılmayacağını belirtti.

Ayrıca Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk görüşmelerinden iyi anılarının olduğunu ancak Washington'ın nükleer silahsızlanmayla ilgili "hayali saplantısından vazgeçmesi" halinde ABD ile görüşmelere yeniden başlamamak için hiçbir neden bulunmadığını dile getirdi.

ABD ile yürütülen müzakerelerin geçmişi

12 Haziran 2018'de Singapur'da ilk kez bir araya gelen Trump ve Kim, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışı sağlama konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da yeniden görüştü ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona erdi. Son olarak 30 Haziran 2019'da iki Kore lideri silahsızlandırılmış bölgede görüşerek nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı aldı.

Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Kore kaynaklarına göre Amerikalıların "eski tutum ve tavırlarını" sürdürmesi nedeniyle kesildi. Washington'un 2020'de yaptığı görüşmeler teklifiyse Pyongyang tarafından reddedildi.