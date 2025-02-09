Kim Jong-un'dan Nükleer Silahlanma Çağrısı: ABD'yi Suçladı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Silahlanma Çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünya üzerindeki krizlerin ana sorumlusunun ABD olduğunu savunarak, ülkesinin nükleer silahlanma kapasitesini güçlendirmek için çağrıda bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından bildirildiğine göre, Kim, ordunun kuruluşunun 77. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Bu ziyarette yaptığı konuşmada, Kim, ABD'yi, farklı bölgelerde jeopolitik krizlere neden olmakla suçladı.

Kim, bölgede gereksiz gerginliklerin yaşanmasını istemediklerini ifade ederek, yeni bir savaşın patlak vermemesi için çeşitli önlemler alacaklarını belirtti. Ayrıca, ABD'nin Kore Yarımadası'na yerleştirdiği nükleer varlıkların bölgedeki dengesizliği artırdığını savunarak ülkesinin nükleer silah kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Kim Jong-un, 29 Ocak'ta gerçekleştirilen nükleer silah tesisi ziyaretinde de, ülke güvenliği ve çıkarları için nükleer silah kapasitesinin artırılmasının gerekli olduğunu dile getirmişti.