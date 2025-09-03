Kim Jong-un Pekin'de İlk Kez Çok Taraflı Askeri Geçit Törenine Katıldı

Kim Jong-un Pekin'de İlk Kez Çok Taraflı Askeri Geçit Töreninde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılarak ilk kez çok taraflı, uluslararası bir diplomatik etkinlikte yer aldı.

Törene geliş ve protokol

Kim, törene katılmak üzere Pyongyang'dan özel zırhlı tren ile Çin'e geldi. Çin devlet medyasınca paylaşılan video ve fotoğraflarda, Kuzey Kore liderinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sol tarafında durduğu görüldü. Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra yabancı konukların yer aldığı podyuma çıkan ikinci lider oldu.

Arşiv kayıtlarına göre Kim, yıllardır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmamıştır; bu katılım onun için ilk çok taraflı uluslararası etkinlik niteliği taşıyor.

Heyet ve Kim Ju Ae'nin varlığı

Kuzey Kore heyetinde Kim'in kızı Kim Ju Ae (12 yaşında olduğu tahmin ediliyor), Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve bazı üst düzey yetkililer yer aldı. Kim Ju Ae'nin, dünya liderlerinin katıldığı büyük bir toplantıda bulunması, uluslararası basında 'Kim'in halefi' olarak değerlendirildi.

Tarihi bir paralel olarak, Kim'in büyükbabası Kim Il-Sung, 1959'da Pekin'de bir askeri geçit törenine katılmıştı.

Seul ile 'nadir' temas

Yonhap ajansına göre tören kapsamında Pekin'de bulunan Güney Kore Parlamento Başkanı Woo Won-shik, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi. Güney Kore basını bu görüşmeyi, Seul ve Pyongyang temsilcilerini bir araya getiren 'nadir' bir temas olarak nitelendirdi.

Kim'in önceki yurtdışı ziyaretleri

Kim Jong-un, 2011'de Kuzey Kore liderliğine başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yaptı. 2018'de üç kez Çin'e, birer kez Güney Kore ve Singapur'a; 2019'da birer kez Çin, Vietnam, Rusya ve Güney Kore'yi ziyaret etti. 2023'te Rusya'ya ve 2-3 Eylül'de de Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Kim, Ocak 1984 doğumludur ve 2011'den beri Kuzey Kore lideri olarak tanımlanıyor.

Törenin askeri ve diplomatik boyutu

Tarihi meydandaki geçit töreni kapsamında Çin, yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil yeni nesil askeri kapasitelerini sergiliyor. Törene Rusya, İran, Pakistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Myanmar, Slovakya, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkenin lideri katıldı.

Türkiye'yi töreni protokol tribününden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal izledi. Çin'deki bu törenlere Türkiye'den ilk kez bakan düzeyinde katılım sağlandı.