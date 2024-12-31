Kim Jong-un, Rusya ile Askeri İşbirliğini Güçlendirecek

Kuzey Kore Lideri'nden Rusya ile Askeri İşbirliği Vaadi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi taahhüt etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) kaynaklarına göre, Kim, yeni yıl vesilesiyle Putin'e bir mektup kaleme aldı. Mektubunda, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askerî işbirliğini daha da güçlendirme vaadinde bulunarak, iki ülke arasında 'kapsamlı stratejik ortaklığı' derinleştirme arzusunu dile getirdi.

Kim, bu işbirliğinin, iki ülke halkları için 'güçlü uluslar inşa etmek ve barış ile refahı sağlamak' açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Putin’e 'sorumluluk dolu liderlik görevinde' başarı diledi ve Rus halkı için 'refah, mutluluk ve esenlik' temennisinde bulundu.

Kuzey Kore ve Rusya İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve bu ziyaret sırasında taraflar arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalamıştı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim tarihleri arasında konuşlandıracağını öğrenmişti. ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunların 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandığını açıklamıştı.