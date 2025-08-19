Kim Jong-un: Ulchi Özgürlük Kalkanı'na Tepki — Nükleer Silahlanma Hızlandırılmalı

KCNA: Lider Choe Hyon'un silah testlerini inceledi, tatbikatı 'düşmanca' buldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore tarafından yürütülen ortak askeri tatbikata tepki göstererek ülkesinin nükleer kapasitesinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kim Choe Hyon adlı 5 bin tonluk destroyer gemisinin silah sistemlerinin testlerini inceledi.

Burada yaptığı açıklamada Kim, ortak tatbikat olan "Ulchi Özgürlük Kalkanı" ile ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca tutumunu sürdürdüğünü" savundu. Kim ayrıca bu tatbikat aracılığıyla ABD ve Güney Kore'nin "savaş başlatma niyetini gösterdiğini" öne sürdü ve "güvenlik nedeniyle ülkesinin nükleer silahlanmasının hızlanması gerektiğini" belirtti.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını dün başlatmıştı. Tatbikatın 28 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.