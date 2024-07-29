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Kim Jong-un'un Sağlık Sorunları İçin Yeni İlaç Arayışı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık sorunları nedeniyle yurt dışından ilaç arayışında olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:43
Kim Jong-un'un Sağlık Sorunları İçin Yeni İlaç Arayışı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Sağlık Durumu

Kuzey Koreli yetkililere göre, lider Kim Jong-un'un obeziteye bağlı sağlık sorunları üzerine yeni bir tedavi arayışı başladı. İddialara göre, Kim, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklar için yurt dışından ilaç edinmeye yönelik çabalar içerisinde.

Sağlık Sorunları ve Kilo Değişimi

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2021 yılında belirgin bir şekilde kilo kaybı yaşayan Kim Jong-un, son dönemlerde yeniden kilo almaya başladığı için sağlık durumunun kötüleştiği öne sürülüyor. Kamuoyuna yansıyan verilere göre, Kim'in şu anki kilosu yaklaşık 140 kilogram civarında.

Risk Altındaki Sağlık Problemleri

NIS yetkilileri, Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık belirtileri gösterdiğini ve bu nedenle çeşitli hastalıklar açısından yüksek risk grubunda yer aldığını belirtti.

Geçmiş Aile Sağlık Problemleri

Kim Jong-un'un babası ve büyükbabası da kalp sorunları nedeniyle hayata veda etmişti. Bu geçmiş sağlık sorunları, Kuzey Koreli liderin durumu hakkında endişeleri artırıyor.

Kuzey Koreli yetkililer, Kim için yurt dışından ilaç temin etmeye çalıştıklarına dair istihbarat bilgilerine ulaşmış durumda.

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