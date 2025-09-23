Kim Jong Un: Yeni gizli silahlar edindik, nükleer silahlardan vazgeçmiyoruz

Kim Jong Un, Yüksek Halk Meclisi'nde yeni gizli silahlar edindiklerini açıkladı; nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:20
KCNA, Meclis konuşmasını duyurdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin askeri kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla "yeni gizli silahlar edindiklerini" açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)'nın haberine göre Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada nükleer silahların ülkesinin hayatta kalması için vazgeçilmez bir seçenek olduğunu savundu ve nükleer silahsızlanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.

Konuşmasında Kim, "Yeni gizli silahlar edindik ve savunma bilimi alanında askeri kabiliyetlerimizi büyük ölçüde güçlendirecek başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Ayrıca lider, dünyanın bir ülkenin nükleer silahsızlanma sürecinden sonra ABD tarafından nasıl muamele gördüğünün farkında olduklarını belirterek "Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kim, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması yönündeki talebinden vazgeçmesi halinde ülkesinin ABD yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu da ifade etti.

