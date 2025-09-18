Kimberly Robinson: TEKNOFEST ve Türkiye'nin Uzay Hamlesi 'İkinci Altın Çağ'

Eski NASA Yöneticisi ve ABD Uzay ve Roket Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Kimberly Robinson, TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı değerlendirmede etkinliği övdü ve Türkiye'nin uzay çalışmalarıyla ilgili vizyonuna dikkat çekti. Robinson, festivalde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TEKNOFEST'in organizasyonu ve önemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalde teknoloji yarışmaları ve uçuş gösterileri gibi birçok etkinlik düzenleniyor ve farklı ülkelerden konuklar katılıyor.

Robinson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST İstanbul harika organize edilmiş bir etkinlik" dedi ve gençlerin etkinliğe katılımının kendisini memnun ettiğini belirtti. Gençlerin teknolojiyi ve TEKNOFEST gibi platformları benimsemesinin Türkiye'nin geleceğini güvence altına aldığı görüşünü paylaştı.

Uzay araştırmalarında ikinci altın çağ

Uzun yıllar NASA'da görev yapan Robinson, uzay araştırmalarının ilham verici bir çaba olduğunu vurguladı: "Bu araştırmalar gelecek nesillere, karmaşık sorunları çözmek ve yalnızca uzayda değil, aynı zamanda dünyada kullanılan teknolojiler geliştirmek için daha fazlasını başarmaları için ilham veriyor."

Robinson, uzay çalışmalarının refahı ve yaşam kalitesini artırdığını belirterek, gençlerin bu alana katılımının artmasını umut etti. Uzay araştırmalarının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise şunları kaydetti: "Uzay araştırmalarının ikinci altın çağındayız. İlk altın çağ, 60'ların sonlarında Ay'a ayak bastığımız zamandı, ancak o zamandan beri uzay araştırmalarında görülmemiş bir canlanma yaşıyoruz. Alanı büyütüyoruz. Daha fazla oyuncu var, alana daha fazla şirket yatırım yapıyor. NASA'nın büyük planları var. NASA'nın insanları sadece günlerce değil, uzun süreli olarak Ay'a gönderme ve ardından Mars'a gitmek için gerekli mimariyi inşa etme planları bulunuyor. Dolayısıyla uzay araştırmaları için çok heyecan verici bir zaman."

Yapay zeka, Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin uzaydaki yeri

Robinson, yapay zekanın uzay çalışmalarındaki etkisine de değinerek, "Yapay zekayı her sektörde benimseyeceğiz. Özellikle uzay çalışmalarında, uzay araçlarındaki koşulları ve insan durumunu tahmin etme açısından son derece faydalı olacak. Yapay zekaya yatırımlar hızla devam ediyor. Bu teknoloji uzay araştırmalarında yoğun bir şekilde kullanılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin uzay sahnesinde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Robinson, ABD'de Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom ekibiyle tanıştığını ve onları yürekten desteklediğini söyledi. Robinson, şimdiye kadar 53 ülkenin uzaya çıktığını hatırlatarak, Türkiye'nin bu alandaki ilerleyişinin önemli olduğunu belirtti ve gelecekte daha fazla Türk astronot görmeyi umduğunu ekledi.

Gençlere tavsiyeler

TEKNOFEST'te gençlerle bir arada olmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Robinson, uzay alanında çalışmak isteyen gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Her zaman büyük hayaller kurun ve yapabileceğimiz şeyleri hayal edin. Bir şeyi yapmadan önce onu zihnimizde canlandırmalıyız. Önümüzde büyük planlar var ve gençlerin de bu planların bir parçası olmasını istiyorum. Mükemmel düşüncelerini ve büyük beyinlerini Ay'a ve Mars'a nasıl gideceğimiz gibi karmaşık sorunları çözmemize yardımcı olacak şekilde kullanmalarını istiyorum."

Robinson son olarak, Türk halkının zekâsına ve yeteneklerine vurgu yaparak, "Bu sorunlarda bize yardımcı olmalarından çok heyecan duyuyoruz ve sadece dünyada değil, uzayda da harika ortaklar olmaya devam edeceğimizi umuyoruz." dedi.

