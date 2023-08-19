Kimlik randevusu alırken dikkat! 85 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı..

Nüfus Müdürlüğü'nden kimlik değişimi için randevu almak isteyen Salih Ateş, kayıt olduğu internet sitesinde dolandırıcılara parasını kaptırdı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler mahallesinde oturan 73 yaşındaki Salih Ateş, nüfus cüzdanını yenilemek istedi ve Darıca Nüfus Müdürlüğü arama motoruna randevu almak için giriş yaptı. Karşısına çıkan sonuçlardan birisine tıklayan Ateş, bir onay kodu istedi. Ateş, peş peşe istenen onay kodunu sitede belirtilen yere yazdı.

Defalarca onay kodunu veren Ateş, ardından SMS'leri kontrol etti. Kendisine ne olduğunu ancak o zaman anladı. Ateş, dolandırıcılara 85 bin TL kaptırdı.

"Benim adıma başka şirketler tarafından 85.000 TL harcanmış"





Salih Ateş, başına gelen talihsiz olayı anlatırken, "Kimliğimi yenilemek adına nüfus müdürlüğü sitesinden randevu almak istiyorum. Bir gün internet arama motoruna girdim ve araştırdım. Bulduğum siteye girdim. Giriş bilgilerimi verdim. Daha sonra ödeme talebinde bulunurken kredi kartı bilgilerimi verdim. Sonra devam etmek ve süreci tamamlamak istiyorum. Sürekli onay kodu istedi benden..

Girdiğimde yeni bir onay kodu istiyor. Onay kodunu defalarca girdiğim için işlem tamamlanmadı. Sonra gelen kısa mesajlara bakıyorum. Çeşitli şirketler tarafından adıma yaklaşık 85.000 TL harcandığını öğrendim. Kartımı iptal ettim. Bu davanın araştırılmasını ve suçlunun bulunmasını istiyorum. Ben şikayetçi ve başvuru sahibiyim. Ben mağdurum" ifadelerini kullandı.