Kimlik ve ehliyetini güncellemeyenler dikkat: 4 bin 64 lira ceza ile karşılaşabilirsiniz!

Çipli kimlik uygulaması 2016 yılında başladı ve eski tip kimlik ve ehliyetlerin değiştirilmesi için son tarih belirlendi. 2016 yılından önce alınan ehliyetler için son tarih 31 Aralık 2022 olarak duyuruldu.

Kimlik ve ehliyetini güncellemeyenler dikkat: 4 bin 64 lira ceza ile karşılaşabilirsiniz!
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Çipli kimlik ve ehliyet uygulaması 2016 yılında başladı ve eski tip belgelerin değiştirilmesi için son tarih yaklaşıyor. T.C. kimlik kartları 10 yıl geçerli oluyor ve süresi dolanlar yenilemek zorunda. 2016 yılından önce alınan ehliyetler için ise son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı, bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülere 4 bin 64 TL ceza kesileceğini duyurdu. 2023 yılında eski tip kimlik ve ehliyet kullanımı ile ilgili bilmeniz gerekenler şöyle:

Eski tip ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilmiş olan sürücü belgelerinin değiştirme süresini 2 yıl daha uzattığını duyurdu. Bu süre içinde ehliyetini yenilemeyen sürücülere idari para cezası uygulanacak.

TC Kimlik kartları 10 yıl boyunca geçerlidir ve süresi dolduğunda yenilemek için başvurmak gerekir. TC Kimlik kartlarının ne zaman yenileneceği kartın üzerinde yazmaktadır. Kimlik yenileme işlemleri için son tarih 31 Aralık 2023'tür.

Randevu almak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi veya Alo 199 Çağrı Merkezi'ni kullanabilirsiniz. Randevu günü geldiğinde, eski kimliğinizi ve biyometrik fotoğrafınızı yanınızda bulundurun. Nüfus müdürlüğüne giderek kimlik yenileme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Kimlik kartınızı yenilemek için önce belirlenen ücreti ödemeniz şarttır. Ödeme yapmadan randevu alamaz veya işlem yapamazsınız. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılı için şöyle güncellendi:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı doğum nedeniyle veya değiştirme nedeniyle: 83 TL

Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp nedeniyle: 166 TL

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