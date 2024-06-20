Kimlikle başvurularda ücretsiz oldu! Nüfus Müdürlüklerinde iğne atsan yere düşmüyor

Artık cüzdanınızda taşıdığınız birçok kart zorunluluğu sona eriyor. Ehliyet ve TC kimlik kartınızı tek bir kartta birleştirme imkanı sunan yeni düzenleme, milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını önemli ölçüde kolaylaştıracak.





Yeni düzenleme ile ehliyet ve TC kimlik kartınızı tek bir kartta birleştirmek için ilk adım olarak en yakın Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almanız gerekiyor. İşlem adımları şu şekilde gerçekleştirilir:

1. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Randevu Al sayfasını ziyaret edin.

2. "TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayarak işleme başlayın.

3. Çıkan ekran üzerinden kişisel bilgilerinizi girin ve il-ilçe seçimi yaparak randevu saatinizi belirleyin.

4. Randevu gününde gerekli belgeleri hazırlayarak Nüfus Müdürlüğü'ne gidin.

5. İşleminiz tamamlandıktan sonra yeni birleştirilmiş kimlik kartınız birkaç gün içinde adresinize gönderilecektir.

Ehliyet yenileme işlemi için 15 TL ücret ödemeniz gerekmektedir; bu ücreti vergi dairelerinden, online platformlardan veya bankalardan kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Birleştirme işlemi ise tamamen ücretsizdir.





BİRLEŞTİRME İŞLEMİ ADIMLARI VE GEREKLİ BELGELER

Eğer eski kimlik ve ehliyetiniz varsa, öncelikle yeni kimlik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu için gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvurduktan sonra, ehliyet birleştirme işlemi için randevu alabilirsiniz.



Birleştirme işlemi için yeni kimlik ve ehliyet gerekmektedir. Ayrıca, biyometrik fotoğrafınızın son altı ay içinde çekilmiş olması ve harç bedelinin ödendiğini gösteren belgenin yanınızda bulundurulması önemlidir. Bu düzenleme, vatandaşların yaşamını önemli ölçüde kolaylaştıracak ve cüzdanlardaki kart karmaşasını sona erdirecek.