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Kınalıada'da Müslinaj Alarmı: Uzmanlardan Açıklama

Kınalıada'daki oluşumun genç evredeki müsilaj olduğu açıklandı. Uzmanlar uyarıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:08
Kınalıada'da Müslinaj Alarmı: Uzmanlardan Açıklama

Kınalıada'da Müslinaj Tespit Edildi

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Kınalıada'daki deniz yüzeyinde görülen oluşum için kritik bir açıklamada bulundu. Gazioğlu, Anadolu Ajansı ekiplerinin Kınalıada'da görüntülediği bu yapının genç evredeki müsilaj olduğunu belirtti.

Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu

Marmara Denizi'nde artan müsilaj sorununa dikkat çeken Gazioğlu, bu tür oluşumların deniz sağlığı için tehlike oluşturabileceğini ifade etti. Uzmanlar, müsilajın deniz ekosistemine ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıyor.

Prof. Gazioğlu, “Bu tür olayların önlenmesi, deniz kirliliğinin kontrol altına alınması için gerekli adımların bir an önce atılması gerekmektedir.” diyerek önemine vurgu yaptı.

Çözüm İçin Harekete Geçilmeli

Uzmanların önerisi, denizlerin korunması ve müsilaj oluşumlarının engellenmesi adına çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır. Kınalıada ve çevresinde meydana gelen bu olay, büyük bir çevresel sorun olabileceği için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği düşünülmektedir.

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