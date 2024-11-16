Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur İzmir'de Trafik Kazası Geçirdi

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşları, İzmir'de düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere yola çıktıkları sırada trafik kazası geçirdi.

Kınık ilçesinden Büyükşehir Meclis Toplantısı'na katılmak için hareket eden Sadettin Avcı yönetimindeki 35 GD 3535 plakalı otomobil, Kuzey Ege Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Otomobilin sürücüsü ile birlikte, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Belediye Meclis Üyesi Bilge Kasırga ve basın danışmanı Oğuz Göçmen kazayı yara almadan atlattı.

Belediye Başkanı Bodur, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik kazası sonrası telefonla arayarak, mesaj yazıp sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşları, toplantıya katılmak için gittikleri İzmir'de trafik kazası geçirdi. Kuzey Ege Otoyolu'ndaki kazada otomobilin sürücüsü Sadettin Avcı ile araçta bulunan Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Belediye Meclis Üyesi Bilge Kasırga ve basın danışmanı Oğuz Göçmen kazayı yara almadan atlattı.