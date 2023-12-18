Kira fiyatları geriliyor! İstanbul da dahil 3 ilde dikkat çeken düşüşler

Konut kredilerinde ikinci ev alacaklara kısıtlama geldi. İlan siteleri daha sıkı denetleniyor. Konut arzını artırmak için yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Bu önlemler sonucunda kiralık konut fiyatlarında gerileme yaşandı. Son üç yıl içerisinde kira fiyatlarında ilk defa gerileme yaşandı. Konut kiralarında son zamanlarda görülen düşüşün sebebi olarak, Turizm Bakanlığı'nın kısa dönemli kiralama için yaptığı düzenlemenin etkisinin olduğu düşünülüyor.

Turizm amaçlı kiralanan konutlar için yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemeyle, 100 günden az süreli kiralama yapmak isteyenler, bina kat maliklerinin oy birliği ile verdiği izni almak zorunda. Bu da günlük kiralık daire sayısının azalmasına neden olacak. İstanbul ve Antalya gibi kısa dönemli kiralama talebinin yüksek olduğu illerde, bu durumun etkileri görülmeye başlandı.

Kiralık konut fiyatlarında yüzde 10-15 oranında bir gerileme var özellikle İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin kirası 150 TL'den 13 bin TL'ye kadar düştü.

Gayrimenkul kredilerindeki kısıtlama, ev satışlarını olumsuz etkilediği evlerini satamayanların yüksek aidat ödememek için kiraya vermek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Satış fiyatları düşse de kredi kullanımı zorlaştığı için alıcı bulunamadı ve bu durumun sonucu olarak da kiralık daire arzının artmasına neden oldu.

Kiralık daire talebinde düşüşe neden olan faktörler olduğu ve evlilik sezonunun bitmesi, öğrencilerin ev arayışının sonlanması, Türkiye'nin bazı mültecileri sınır dışı etmesi bu faktörlerden bazıları.

Ayrıca, deprem bölgesinde teslim edilen konutlar da arzı artırdı ve kasım ayında Hatay ve çevresinde 40 binin üzerinde konut sahiplerine verildi. Başka illerde yaşamak zorunda kalanlar, memleketlerine dönmek istiyor. Bu da doğal olarak bölgesel olarak arz fazlası yaratıyor.





Konut arzında artış yaşanıyor. Yeni inşaatlar, mevcut üretimler ve kentsel dönüşüm projeleri tamamlanıyor. Bu da kiralık piyasasında fiyatların makul seviyelere gelmesini sağlıyor.

Kiralık fiyatlarında düşüş, deprem ve yabancı talebi nedeniyle daha önce yükselen illerde daha belirgin. İstanbul'da fiyatlar yavaş yavaş düşerken, Antalya ve Mersin'de daha hızlı bir gerileme var. Bu iller dikkat çekiyor.

Yeni yılda ücretlerde artış olabileceği ve bazı ev sahipleri kira fiyatlarını yükseltmek isteyebileceği öngörüler arasında yer alıyor. Ama şu an arz fazlası olması sebebi ile kiralama süreleri 1 hafta 10 günden 1.5-2 aya çıkarıldı. Ayrıca kış mevsimi, öğrencilerin okula başlaması ev değiştirme hareketliliğini azalttı. Bu nedenler kira fiyatlarında çok fazla artış veya düşüş beklenmediği belirtiliyor. Satılık ve kiralıklarda fiyatların yatay seyrettiği ve bu durumun da enflasyon karşısında fiyatların gerilediğini işaret ettiği belirtiliyor. Fiyatlarda bundan sonra büyük değişimler olmayacağı öngörüler arasında yer alıyor.