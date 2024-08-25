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Kira Geliri Beyanında Yeni Gelişmeler ve Ekonomik Durum Değerlendirmeleri

Kira gelirlerini beyan etmeyen mükelleflere yönelik yeni önlemler ve Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kutlamalarıyla ekonomik büyümelerin detayları.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:46
Kira Geliri Beyanında Yeni Gelişmeler ve Ekonomik Durum Değerlendirmeleri

Kira Beyanı ve Vergi Cezaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beyanname vermeyen mükelleflerin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu:

  • 95.989 mükellef, beyanname vererek vergi matrahı olarak 18,3 milyar lira bildirdi.
  • Yaklaşık 700 bin mükellef ise hâlâ beyanname vermedi ve haklarında cezai işlem uygulanması için gereken bildirimler yapılacak.

Bakan Şimşek, doğru beyan vermenin vergi adaletinin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın gelecek hedefleri hakkında şunları söyledi:

  • İkinci yüzyılda, dijitalleşme ile büyümeyi hedefliyor.
  • 2026 yılına kadar enflasyonun kontrol altına alınmasını bekliyorum.
  • 2024 yılında faiz indirimleri bekleniyor, böylece piyasalara rahatlama süreci başlayabilir.

Fon Dünyasındaki Büyüme

Takasbank Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Direktörü Emre Koçbey, fon sektöründeki gelişmeleri aktardı:

  • 2023 sonu itibarıyla toplam fon büyüklüğü 4,6 trilyon liraya ulaştı.
  • Menkul kıymet yatırım fonları, 3 trilyon TL’yi aşarak yıllık %110’lık bir büyüme sağladı.

Motosiklet Satışlarındaki Artış

Türkiye'de motosiklete olan ilgi, temmuz sonu itibarıyla meydana gelen artışlarla gözlemleniyor:

  • Motosiklet, trafikteki her 5 motorlu taşıttan biri oldu.
  • 2019'a göre motosiklet ithalatı, 684 milyon dolara yükseldi.

Kuyumcular için Dezenfektan Ürünü

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, geliştirilen yeni hijyen ürününün detaylarını paylaştı:

  • FDA sertifikalı ve uluslararası bağımsız kurumlar tarafından onaylanmış.
  • Kuyumcular bu ürün için yoğun talep gösterdi.

Gazi Teknopark'tan Global Adım

Gazi Teknopark Genel Müdürü Elif Başak Teksin, Amsterdam'da yeni bir irtibat ofisi açtıklarını duyurdu. Bu ofis, firmaların Batı Avrupa’daki dinamikleri takip etmelerine yardımcı olacak.

Hakan Şükür Hakkında Suçlamalar

Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir davada, Hakan Şükür sosyal medya üzerinden trollük yapmakla suçlanıyor. Davada, tahrik edici paylaşımlar yaparak manevi tazminat davası açtığı belirtiliyor.

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