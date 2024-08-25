Kira Gelirlerini Beyan Etmeyenler İçin Uyarı: 700 Bin Mükellefe Cezalı İşlem Gelebilir

Kira Gelirlerini Beyan Etmeyenler Maliyeye Takıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerini beyan etmeyen 700 bin mükellef için cezalı işlem başlatılacağını açıkladı.

Hedef: Kayıt Dışılık ile Mücadele

Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan hatırlatmalar sonrası beyanname vermeyen kira geliri sağlayan mükelleflerin tespit edildiğini belirtti. Bu mükelleflerle ilgili bilgiler, cezalı işlem yapılması için ilgili vergi dairelerine gönderilecek.

Vergi Beyanı Süreci

Bakan Şimşek, 2023 yılı başından beri kira geliri beyanı zorunlu olan mükelleflere SMS ile hatırlatmalar yapıldığını aktardı. 95 bin 989 mükellef 18,3 milyar lira matrah ve 1,2 milyar lira vergi bildiriminde bulundu. Ancak bu süreçte beyanname vermeyen 700 bin mükellef tespit edildi.

Pişmanlık Hakkı ve Elektronik Beyan

Mükelleflerin, pişmanlık hükümleri kapsamında beyanname verme hakkına dikkat çeken Şimşek, bu durumda vergi ziyaı cezasının kesilmeyeceğini açıkladı. Beyannameler, Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik olarak verilebiliyor.

Kayıt Dışılığı Önleme Çalışmaları

Bakan Şimşek, kayıt dışıyla mücadele çerçevesinde kira denetimlerinin yaygın bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. "Bu amaca yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi. Vergi kayıplarının önlenmesinin önem arz ettiğini vurguladı.