Kiralık daire ilanında pes dedirten istekler! Bu kadarı da fazla

Bir ev sahibi evini kiraya vermek için öyle istekler paylaştı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Bakın kiracısından neler istiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİBİNİN ŞAŞIRTAN TALEPLERİ

Ev sahipleri evlerini kiraya vermek için kefil, maaş bordrosu, depozito, senelik peşin kira, komşularla iyi geçinme taleplerinde bulunuyordu. Şimdi ev sahipleri isteklerine bir yenisini daha ekledi: Kredi notu. Denizli ilinde 3+1 bir ev içn 15 bin TL kira isteyen ev sahibinin ilanında kredi notu raporu istediği ve kredi notu düşük olanlara evi kiraya vermeyeceğini söylemesi herkesi şoke etti. Ev arayan vatandaşlardan Duygu Kaya gördüğü ilanla ilgili şu sözleri söyledi; 'İnternet üzerinde kiralık daire ararken kendime uygun kiralık daire ilanı gördüm. İlanı inceledim ve ev sahibine ulaştım. Görüşme yaparken benden gelir raporu ve kredi notu raporu istedi. İnanılmaz bir şey, çok şaşkınım. İlanlarda birçok tuhaf durum görüyorum ama bu en ilginçlerinden biriydi.





Alışık olmadığımız bir durum olduğu için de tepkisiz kalamadım.' dedi. Emlakçı Sinan Yıldız da konu ile ilgili şu sözleri söyledi 'Ev sahiplerinden böyle talepler geliyor. Örneğin sigara içmeyen, adli sicil kaydı temiz olan, SGK belgesi isteyenleri gördük. Açıkça kredi notu ve gelir belgesi isteyeni ilk kez görüyoruz. Biz de duyunca şoke olduk. Ev sahiplerinin emlakçılar olarak bizden de ciddi istekleri var. Biz şu an ev sahiplerine matematiksel olarak planlanan rakamların üstünde kiraların olmasını söylüyor. Kira artışının enflasyon dışında sıkıntıları da var. Ev sahipleri internet sitelerini expertiz gibi görüyor. Onun dairesi 15 bin TL ise benim dairem 20 bin TL diyor. Son zamanlarda çok sık duyuyoruz. Depremden dolayı yaşanan kiralık dairelerin azalması sebebiyle fahiş fiyatlar yazıp mecburen tutacaklar diye düşünüyorlar. Ev sahiplerinden aldığımız evleri kiracıya verirken sıkıntılar yaşıyoruz. Biz ev sahiplerinin isteklerini anlatırken utanıyoruz. Son olarak kredi notu istenmesine gülsek mi ağlasak mı bilemedik. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki olay yılan hikayesine döndü. Yetkililerin önlem almasını bekliyoruz.'