Kiralık gelinlikler için 'arabuluculuk' dönemi başlıyor

Türkiye'nin hukuki altyapısında önemli bir değişiklik yaklaşıyor. 1 Eylül tarihinden itibaren, mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk zorunlu hale gelecek. İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Salih Emrah Ertan tarafından dile getirilen bu gelişme, ev ve iş yeri kira uyuşmazlıklarını aşarak, araba, tarla, eşya hatta kiralık gelinlik gibi farklı alanlardaki anlaşmazlıkları da kapsayacak.

Hızla artan kira anlaşmazlıkları, adliyelerin iş yükünü artırmış durumda. 2021 yılında İzmir'de bir sulh hukuk mahkemesinde görülen dosya sayısı bin iken, 2022'de bu sayı 2 bin 500'e, 2023 yılında ise 3 bin dosyaya çıkmış. Bu artışın önüne geçmek ve toplumsal barışı korumak amacıyla devlet, arabuluculuğu daha etkin bir şekilde kullanmaya karar verdi.





Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Eylül itibariyle kiracılar ve mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunlu olacak. Daha önce sadece iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında kullanılan arabuluculuk, artık kira anlaşmazlıklarını da kapsayacak. Kiralık gelinlikten, tarlaya, arabaya kadar tüm kiralama türleri bu kapsamda değerlendirilecek.