Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı

Antalya'da sahte alım-satım düzeniyle milyonluk vurgun

Antalya’da internet ortamında satışa çıkarılan bir daireyi fırsat bilen dolandırıcılar, ilan üzerinden kurdukları senaryo ile hem ev sahibini hem de alıcıyı Tapu Müdürlüğünde buluşturarak toplam 2 milyon 100 bin lira tutarında vurgun gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler önce ilandaki ev sahibi ile iletişime geçip bir yakınları adına evi almak istediklerini belirtti. Ardından alıcı bulduklarını öne sürerek satış işlemini başka bir yakınları adına tamamlayacaklarını söyledi. Yapılan incelemede, alıcı konumundaki kişiden 2 milyon 100 bin lira tutarındaki bedelin havale yoluyla alındığı tespit edildi. Olayda, ev sahibinin dairesini yüksek fiyattan sattığını, alıcının ise düşük fiyattan ev satın aldığını sandığı; tarafların para konusunda doğrudan görüşmediği belirlendi.

Asayiş ekiplerinin operasyonunda 65 bin lira nakit, 6 cep telefonu, 12 sim kart, bir miktar uyuşturucu madde, 1 milyon 150 bin lira para ve suça konu olabileceği değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

Antalya Emniyeti tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 5 şüpheliden, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

