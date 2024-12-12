DOLAR
34,89 -0,09%
EURO
36,68 -0,24%
ALTIN
3.011,96 1,13%
BITCOIN
3.536.538,12 -0,06%

Kiralık Taşınmazlar için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak 2025'te Başlıyor

1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi zorunlu hale geliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:22
Kiralık Taşınmazlar için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak 2025'te Başlıyor

EİDS 1 Ocak 2025'ten İtibaren Kiralık İlanlar İçin Zorunlu

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geleceğini duyurdu. Satılık taşınmaz ilanları ise önümüzdeki dönem için verilecek ikinci bir talimata kadar mevcut uygulama ile devam edecek.

Kimlik Doğrulama Uygulaması 1 Kasım'da Başladı

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. Bu çerçevede, taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, EİDS üzerinden 1 Kasım 2023 itibarıyla başlamıştır. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan girmesi mümkün değildir.

Yetki Doğrulama Uygulaması Geliyor

EİDS'nin yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilecektir. Bu geçiş sürecinde, ilan platformları tarafından gerçekleştirilen sorgulama sonucu yetki doğrulaması gerçekleşmese bile ilanların verilmesine olanak sağlanacaktır.

Sosyal Medya İlanları Kontrol Altında

Bakanlık, sosyal medya üzerinden paylaşılan taşınmaz ilanlarına da dikkat çekerek, Yönetmeliğe aykırı ilanların paylaşıldığı hesaplara erişim engeli getirileceğini vurguladı. EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı ilanların yer aldığı platformlara ise gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir.

Bu yeni düzenlemeler, hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli olarak uygulanacak, sistemin farkındalığını artırma hedeflenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
2
Kastamonu'da Silahlı Yaralama Olayı: 3 Zanlı Tutuklandı
3
İzmir Bornova'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
4
Giresun’da Havaya Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı
5
Libya, Rusya'dan Seyahat Uyarısı Hakkında Açıklama Bekliyor
6
BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Rolünü Takdir Etti
7
BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Anlaşmadaki Rolünü Takdir Ediyor

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları