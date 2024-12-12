Kiralık Taşınmazlar için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 1 Ocak 2025'te Başlıyor

EİDS 1 Ocak 2025'ten İtibaren Kiralık İlanlar İçin Zorunlu

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geleceğini duyurdu. Satılık taşınmaz ilanları ise önümüzdeki dönem için verilecek ikinci bir talimata kadar mevcut uygulama ile devam edecek.

Kimlik Doğrulama Uygulaması 1 Kasım'da Başladı

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. Bu çerçevede, taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamaları, EİDS üzerinden 1 Kasım 2023 itibarıyla başlamıştır. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan girmesi mümkün değildir.

Yetki Doğrulama Uygulaması Geliyor

EİDS'nin yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilecektir. Bu geçiş sürecinde, ilan platformları tarafından gerçekleştirilen sorgulama sonucu yetki doğrulaması gerçekleşmese bile ilanların verilmesine olanak sağlanacaktır.

Sosyal Medya İlanları Kontrol Altında

Bakanlık, sosyal medya üzerinden paylaşılan taşınmaz ilanlarına da dikkat çekerek, Yönetmeliğe aykırı ilanların paylaşıldığı hesaplara erişim engeli getirileceğini vurguladı. EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı ilanların yer aldığı platformlara ise gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir.

Bu yeni düzenlemeler, hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için kademeli olarak uygulanacak, sistemin farkındalığını artırma hedeflenmektedir.