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Kırçuval Otel Davasında Yeni Gelişmeler

Malatya'da Kırçuval Otel'in yıkılması nedeniyle gerçekleşen yargılamanın duruşmasına devam edildi. Sanıklar ve mağdur yakınları ifade verdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:24
Kırçuval Otel Davasında Yeni Gelişmeler

Malatya'daki Kırçuval Otel Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde, Malatya'daki Kırçuval Otel'in yıkılması sonucu 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi. Duruşma, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Katılan Sanıklar ve Mağdur Yakınları

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.K, S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, I.Y ve S.Y ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Sanıklardan M.B ise bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Otelin Yapısal Durumu Üzerine İfadeler

Sanık I.Y, otelin ortağı ve müdürü olduğunu kabul etse de, çelik kapı montajı sektöründe yer aldığını ve otelle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü. I.Y, 2012'de devraldığı Kırçuval A.Ş.'yi 8 ay içinde devrettiğini ve hasar tespitiyle ilgili iddiaları reddetti. Otel çalışanlarından Z.K'nin kızı R.K, önceki Elazığ depreminin ardından otelin kapalı kalmadığını belirtti.

Hayatını Kaybedenlerin Ailelerinden Tepkiler

Hayatını kaybeden sporculardan Metin Işık'ın eşi Buket Altıok Işık, otelin 2020 Elazığ depreminde hasar gördüğü iddialarını yalanladı ve sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı. Yusuf Çiloğulları, deprem sonrası otelin bulunduğu alanda diğer binaların ayakta kaldığını belirterek, otelin daha önce hasar görmüş olabileceği düşüncesini dile getirdi.

Mahkeme Kararları ve Gelecek Duruşma

Mahkeme heyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden hasar tespit raporu talep etti ve sanıklardan I.Y'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Mağdur Ailelerinin Talepleri

Duruşma sonrası, sporcuların yakınları adliye önünde basın açıklaması yaptı. Sporculardan Emincan Kocabaş'ın annesi Nursel Kocabaş, sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Zeliha Ağırbaş, otelin sağlamıysa neden depremin ilk saniyelerinde yıkıldığını sorguladı.

Depremle birlikte Kırçuval Otel'de hayatını kaybeden sporcular arasında Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 kişi yer almakta olup, bu süreçte 3 kişi yaralandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek sanıklar hakkında hapis cezası talep edilmiştir.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Malatya'daki Kırçuval Otel'in yıkılması sonucu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde Malatya'daki Kırçuval Otel'in yıkılması sonucu 10'u sporcu 21 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 11 sanıklı davanın duruşmasına devam edildi. Otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden sporcuların yakınları duruşma sonrasında adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

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