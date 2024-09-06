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Kırgız-Türk Dostluk Hastanesine Erdoğan'ın Adı Verildi

Bişkek'teki hastane artık 'Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi' olarak anılacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:12
Kırgız-Türk Dostluk Hastanesine Erdoğan'ın Adı Verildi

Bişkek'te Önemli Bir Atama

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismiyle anılacak.

Yeni İsim ve Kararname

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, hastanenin adını değiştiren bir kararnamayı imzaladı. Artık hastane, resmi olarak 'Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi' olarak bilinecek.

Kırgız-Türk İlişkilerine Vurgu

Kararnamede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız-Türk ilişkilerine sağladığı katkılara atıfta bulunuldu. Bu durum, iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendiğini gösteriyor.

Hastanenin Özellikleri

Modern bir yapıya sahip olan hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilmiştir. 72 yatak kapasitesine sahip olan hastane, Kovid-19 salgını döneminde sağlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Başarılarla Dolu Bir Yıl

Son bir yıl içinde, Kırgız ve Türk doktorlar burada pek çok başarılı organ nakli gerçekleştirmiştir. Bu, hastanenin uluslararası sağlık alanındaki önemli rolünü pekiştirmiştir.

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