Kırgız Yönetmen Akun’un 'Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır' Filmi Türkiye’de Gösterimde

Kırgız yönetmen Ruslan Akun’un filmi, Türkiye'de vizyona girdi. Annenin sevgisi ve Türk halklarının değerlerini konu alan film, yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:22
Kırgız Yönetmen Akun’un 'Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır' Filmi Türkiye’de Gösterimde

Kırgız yönetmen Ruslan Akun’un 'Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır' adlı filmi, Türkiye’de vizyona girdi. Çekimleri 5 ülkede gerçekleştirilen bu anlamlı yapım, zihinsel gelişim bozukluğu bulunan Adil'in, annesi Reyhan’ı el arabasında taşıyarak Mekke’ye yaptığı yolculuğu konu alıyor.

Filmin başrollerini Emil Esenaliyev ve Anarkul Nazakulova paylaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen özel gösterim sonrasında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ziyaretinde açıklamalarda bulunan yönetmen Ruslan Akun, Türk halkları ile paylaştıkları ortak kültür ve değerler üzerine bu filmi hazırladıklarını belirtti.

Akun, filminde bir annenin evladına olan sevgisini, bu sevginin dünyayı nasıl değiştirebileceğini ve annelerin emeklerini anlattıklarını vurguladı. Türk halklarının kardeşliği ve birliğini yansıtan bir eser oluşturduklarının altını çizen Akun, "Bu filmde ana karakterler, hac görevi için Kırgızistan'dan Mekke'ye tüm Türk devletlerinden yürüyerek gidiyor. Bu yolculuk, sadece bir hac yolculuğu değil, aynı zamanda Türk halklarının kardeşliğini ve ortak değerlerini temsil ediyor." dedi.

Filmin çekimlerinde, geçmişte hacıların yolu yürüyerek tamamlamasından ilham aldığını dile getiren Akun, çekimlerin Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'da yapıldığını ve bu süreçte 5 yıl beklediklerini aktardı. Filmin, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un destekleriyle hayata geçirildiğini anımsatan Akun, gösterim sonrası Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Tataristan ve Dağıstan gibi Türk dünyası ülkelerinde büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Ruslan Akun, bu filmin Türkiye’de gösterilen üçüncü filmi olduğunu belirterek, "Türk sinemasının büyük bir potansiyeli var ve iş birliğimizi her fırsatta geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugünden itibaren Türkiye sinemalarında gösterilmeye başlayacak filmimize tüm sinemaseverleri bekliyoruz." dedi. Film, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Antalya'daki sinemalarda gösterilmekte.

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" adlı filmi, Türkiye'de...

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" adlı filmi, Türkiye'de izleyiciyle buluştu.Çekimleri 5 ülkede yapılan film, zihinsel gelişimi 8 yaşında kalan Adil'in, annesi Reyhan'ı el arabasında taşıyarak Mekke'ye çıktığı yolculuğu anlatıyor. Filmin başrollerini Emil Esenaliyev ve Anarkul Nazakulova paylaşıyor.

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" adlı filmi, Türkiye'de...

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un "Cennet Annelerin Ayaklarının Altındadır" adlı filmi, Türkiye'de izleyiciyle buluştu.Çekimleri 5 ülkede yapılan film, zihinsel gelişimi 8 yaşında kalan Adil'in, annesi Reyhan'ı el arabasında taşıyarak Mekke'ye çıktığı yolculuğu anlatıyor. Filmin başrollerini Emil Esenaliyev ve Anarkul Nazakulova paylaşıyor.

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