Kırgızistan 2-1 Filistin — 2026 23 Yaş Altı Asya Kupası Eleme Grubu

Kırgızistan, Bişkek'teki Dolon Omurzakov Stadı'nda oynanan 2026 23 Yaş Altı Asya Kupası Eleme maçında Filistin'i 2-1 yendi; tribünlerde dostluk mesajları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 00:20
Bişkek'te dostluk ve mücadele ön plandaydı

2026 23 Yaş Altı Asya Kupası Eleme Grubu maçında Kırgızistan, Filistin'i Dolon Omurzakov Stadı'nda 2-1 mağlup etti.

Başkent Bişkek'teki Dolon Omurzakov Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde iki ülkenin milli marşları okundu.

Sekiz bin taraftarın izlediği mücadelede Kırgızistan, Filistin'i 2-1 mağlup etti.

Maçı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev de tribünden takip etti.

Tribünlerde dostluk mesajı

Karşılaşmada Kırgızistan, Filistin ve Türk bayrakları yan yana dalgalandırıldı. Taraftarlar, her iki takımı da tezahüratlarla destekledi.

Filistinli Abdel Fatah Saed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgız taraftarların Filistin bayrağını destek amacıyla dalgalandırmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Futbolcularımız, antrenman yapacak imkanları olmamasına rağmen çok iyi mücadele etti." dedi.

Kırgızistan'da yaşayan ve "en tanınmış Türk taraftar" olarak bilinen Türk vatandaşı Ali İflazoğlu da maçı tribünden takip etti. Türk ve Kırgızistan bayraklarını dalgalandıran İflazoğlu, taraftarları yönlendirdi.

İflazoğlu, Kırgızistan'da 10 yıldır milli maçlarda Türk ve Kırgız bayraklarını birlikte taşıdığını belirterek, "Türk ve Kırgız halkı kardeştir. Her zaman birbirimize destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

2026 23 Yaş Altı Asya Kupası Eleme Grubu maçında Kırgızistan ile Filistin, Bişkek'teki Dolon Omurzakov Stadı'nda karşılaştı.

