Kırgızistan 34. Bağımsızlık Yıldönümü Celalabad'da Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan, 31 Ağustos 1991'deki bağımsızlığının 34. yılını Celalabad merkezli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kutluyor; resmi açılışlar ve yatırımlar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:16
Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak 31 Ağustos 1991'de kazandığı bağımsızlığın 34. yıl dönümü, ülke genelinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar, ülkenin üçüncü büyük kenti Celalabad'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Resmi Tören ve Katılımcılar

Törene Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev katıldı. Kutlamalar, Celalabad'a 73 kilometre mesafedeki şehrinde Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının Oş, Celalabad ve Batken bölgeleri için inşa edilen yeni temsilcilik binasının açılışıyla başladı.

Altyapı ve Yatırımlar

Cumhurbaşkanı Caparov, Özgen-Mırza-Ake-Kara-Kulca kara yolunun açılışını yaparken çevrim içi bağlantıyla ülke genelinde inşa edilen 60'tan fazla üretim tesisini hizmete açtı. Caparov, Celalabad bölgesindeki Min-Oruk köyünde Nişanbay Alıkulov'un adını taşıyan okul ile Celalabad Bölge Sanat Yatılı Okulunun yeni binasının açılışını gerçekleştirdi.

Devlet tarafından inşa edilen 450 dairelik sosyal konut projesinin açılışını yapan Caparov, şehir merkezinde inşa edilen yeni şehir idaresi binasının açılış törenine de katıldı.

Kültürel Programlar

Celalabad Şehir İdaresinin önünde 600 dansçı, "Gelecekteki Kırgızistan" gösterisini sundu. Caparov, Bağımsızlık Günü'nün her yıl farklı bölgelerde kutlandığını belirterek, "Daha önce bereketli Çuy Vadisi'nde, ardından kadim Oş kentinde ve şimdi de gelişen Celalabad kentinde kutluyoruz." dedi.

Her bölgede kutlama yapılmasının, ülkenin yedi bölgesine eşit ilgi gösterildiğinin ve Kırgızistan'ın merkez ile bölgeler arasında ayrım gözetmeksizin tek ve bağımsız devlet olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)'nın Celalabad kentini 2025 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan ettiğini anımsattı.

Planlanan Açılışlar ve Ek Etkinlikler

Geçen sene 100 sosyal ve sanayi işletmesinin hizmete girdiğini anlatan Caparov, bu yıl da toplam 160 tesisin açılışının yapılacağını söyledi. Ülkenin bağımsızlığının 34. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde yerli ve yabancı sanatçılar sahne aldı.

31 Ağustos Bağımsızlık Günü vesilesiyle Issık Göl Bölgesi'nde geleneksel at oyunları ve yarışlar düzenleniyor, başkent Bişkek'te de yerli sanatçılar akşam konser verecek.

