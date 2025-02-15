Kırgızistan, Afganistan Savaşında Kaybettiği 252 Askerini Andı

Kırgızistan Afgan Savaşında Hayatını Kaybeden Askerlerini Andı

Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin 25 Aralık 1979'da başlayan ve 15 Şubat 1989'a kadar süren Afganistan'a müdahalesi sırasında hayatını kaybeden 252 Kırgızistanlı asker için anma töreni düzenlendi.

36. Yıldönümü Kutlaması

Kırgızistan Savunma Bakanlığı tarafından başkent Bişkek'te gerçekleştirilen anma töreninde, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin 36. yılı dolayısıyla Asker-Enternasyonalist Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören, Afganistan'da hayatını kaybeden askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti.

Savunma Bakanının Açıklamaları

Savunma Bakanı General Baktıbek Bekbolotov, törende yaptığı konuşmada, "Kırgızistan halkı, özellikle de günümüzün gençleri, onların kahramanlıklarını hatırlıyor, saygıyla ve rahmetle anıyor. Askerlerimiz yalnızca savaşmadı, aynı zamanda Afganistan'ı yeniden inşa etti, gıda ve ilaç sağladı, okullar ve hastaneler inşa etti. Afgan halkı için normal, medeni yaşam koşulları yarattı" dedi.

Gazilerin Rolü

Bekbolotov, Afganistan gazilerinin halen vatanseverlik görevlerini onurla yerine getirdiğini ve genç nesle akıl hocalığı yaptığını belirtti. Gençlerin askeri ve vatanseverlik eğitimine aktif olarak destek verdiklerini ifade etti.

Askeri İstatistikler

Törende, Afgan savaşına Kırgızistan'dan toplam 7 bin 140 asker'in katıldığı, savaşta 252 askerin hayatını kaybettiği ve 247 askere çeşitli ödüllerin tevcih edildiği bilgisi paylaşıldı.

Asker-Enternasyonalist Günü

Kırgızistan'da her yıl, Sovyetler Birliği ordusunun Afganistan'dan çekildiği 15 Şubat günü "Asker-Enternasyonalist" günü olarak anılıyor.

Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin 25 Aralık 1979'da başlayan ve 15 Şubat 1989'a kadar süren Afganistan'a müdahalesinde (Sovyetler Birliği-Afgan Savaşı) hayatını kaybeden 252 Kırgızistanlı asker için anma töreni düzenlendi. Kırgızistan Savunma Bakanlığı tarafından başkent Bişkek'te düzenlenen anma töreninde, Sovyet Birliklerinin (Kızıl Ordu) Afganistan'dan çekilmesinin 36. yılı münasebetiyle Asker-Enternasyonalist Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından Afganistan'da yaşamını yitiren askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kırgızistan'da, Sovyetler Birliği'nin 25 Aralık 1979'da başlayan ve 15 Şubat 1989'a kadar süren Afganistan'a müdahalesinde (Sovyetler Birliği-Afgan Savaşı) hayatını kaybeden 252 Kırgızistanlı asker için anma töreni düzenlendi. Kırgızistan Savunma Bakanlığı tarafından başkent Bişkek'te düzenlenen anma töreninde, Sovyet Birliklerinin (Kızıl Ordu) Afganistan'dan çekilmesinin 36. yılı münasebetiyle Asker-Enternasyonalist Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından Afganistan'da yaşamını yitiren askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.