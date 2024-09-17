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Kırgızistan, Alman İş Dünyasını Yeni Demir Yolu Projesine Davet Etti

Kırgızistan, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu güzergahında Alman iş dünyasının katılımını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:56
Kırgızistan, Alman İş Dünyasını Yeni Demir Yolu Projesine Davet Etti

Kırgızistan'dan Yeni Bir Çağrı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirme hedefiyle önemli bir demir yolu projesini duyurdu. Caparov, yeni Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşası sayesinde, bu güzergah boyunca lojistik merkezlerin kurulması için Alman iş dünyasının daha aktif olarak yer almasını umuyor.

Almanya-Orta Asya Zirvesi'nde Vurgu

Bu açıklamalar, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Almanya-Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi'nde yapıldı. Caparov, zirvenin düzenlenmesinin, Almanya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki stratejik işbirliğini pekiştireceğinin altını çizdi.

Ekonomik Etkileşim İçin Fırsatlar

Caparov, bölgeleri arasındaki bireysel ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesinin yatırım ve ticaret alanlarında somut sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Kırgızistan ile Almanya arasındaki siyasi diyaloğun 2023 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Güvenlik ve İklim Değişikliği Üzerine

Kırgızistan'ın uluslararası alandaki güvenlik problemleri ve iklim değişikliğinin etkileri konusundaki endişelerine de değinen Caparov, bu zirvenin sonuçlarının Almanya ile Orta Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı çıkarların belirlenmesinde önemli bir katkı sağlayacağı umudunu ifade etti.

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