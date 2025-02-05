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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Çin ile İşbirliği Vurgusu: "Şimdi Meyve Vermeye Başladı"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin ile işbirliğinin önemli projelere dönüştüğünü ve yeni yatırımların başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:36
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Çin ile İşbirliği Vurgusu: "Şimdi Meyve Vermeye Başladı"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Çin ile İşbirliğimiz Meyve Vermeye Başladı"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin ile ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Caparov, "Bölgelerarası işbirliğimiz meyvesini vermeye başladı. Ülkemizde fabrikalar kuruluyor, ortak girişimler açılıyor, ticaret, makine mühendisliği, lojistik, ulaştırma, e-ticaret alanlarında projeler hayata geçiriliyor," dedi.

Pekin Ziyareti ve Resmi Karşılama

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Caparov, başkanlık ziyaretinde Şi'yi ve dost Çin halkını Bahar Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

İşbirliği ve Kuşak Yol Girişimi

Caparov, Kırgızistan'ın Çin'i yalnızca sadık bir dost ve güvenilir bir ortak olarak değil, aynı zamanda vizyoner liderliğe sahip bir komşu olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi'nden övgüyle söz ederek, Çin'in bu girişimi kapsamında büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Destek

Caparov, Kırgızistan'ın Çin'in "küresel kalkınma, güvenlik ve medeniyet" konusundaki girişimlerine tam destek verdiğini dile getirdi. Bu girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Çin Devlet Başkanı'ndan Destek Açıklamaları

Çin Devlet Başkanı Şi, yaptığı açıklamada, "İlişkilerimiz kapsamlı stratejik ortaklık açısından çığır açacak bir seviyeye ulaştı. Ülkelerimiz arasında güvene dayalı siyasi diyalog güçleniyor," diye ifade etti. Ayrıca Caparov'un liderliğindeki Kırgızistan'ın bağımsız ve özgün bir kalkınma yolu seçtiğine güvendiğini vurguladı.

İki Ülke Arasında Belgeler İmzalandı

Görüşmeler neticesinde, kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri kabul edilerek, iki ülke hükümetleri arasında 22 belge ve memorandum imzalandı.

19. Asya Kış Oyunları'na Katılacak

Caparov, Pekin'deki temasları kapsamında, Çin'in Harbin şehrinde düzenlenecek 19. Asya Kış Oyunlarının açılış törenine de katılacak.

Çin'in başkenti Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda)...

Çin'in başkenti Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (sağda) ile görüştü.

Çin'in başkenti Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda)...

Çin'in başkenti Pekin'e ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (sağda) ile görüştü.

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