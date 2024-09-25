Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Küresel Güvenlik ve Yoksulluk Vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Açıklamaları

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, silah harcamalarının dünya genelinde artış gösterdiğine ve bunun yoksul, savunmasız devletlerin refahı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Dünyada Silah Harcamaları ve Yoksulluk İlişkisi

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu'nda konuşan Caparov, "Dünyada silah harcamaları her yıl artarken, yoksul ve savunmasız devletler kalkınmaları ve hayatta kalmaları için gereken kaynak eksikliğinden sıkıntı çekmeye devam ediyor" dedi.

Önemli Ekonomik Zorluklar

Caparov, güçlü ülkelerin askeri harcamalarını artırırken, birçok devletin temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlandığını belirtti. "Sosyal ihtiyaçlar için kullanılabilecek fonlar, silah alımı ve askeri operasyonlar için harcanıyor," diyerek çağrısında bulundu.

Savaşa Giden Paranın Yönlendirilmesi Gerekiyor

Caparov, savaş ve yıkım için harcanan paranın, iklim değişikliği ve göç gibi küresel sorunların çözümüne yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yoksul ülkelere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Üç Temel Seçenek Sunuyor

Caparov, yoksulluğu ortadan kaldırmak için üç temel seçenek sundu: 1) Gelişmiş ülkelerin mali yardımları artırması, 2) Yoksul ülkelerin uluslararası sürdürülebilir kalkınma girişimlerine daha fazla dahil olmaları, 3) Modern teknolojilerin zengin ülkelerden yoksul ülkelerle paylaşılması.

Uluslararası İşbirliği ve Güvenlik Öncelikleri

Sorunların çözümü için uluslararası işbirliği gerektiğini belirten Caparov, "Savaşa değil insana yatırım yapmaya başlarsak, daha güvenli bir dünya inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kırgızistan'ın Uluslararası Çabaları

Caparov, ülkesinin BM Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi çabalarına katılmaya hazır olduğunu belirtti ve 2027 yılında Kırgızistan'da yapılacak "Bişkek+25" Küresel Dağ Zirvesi'ne ülkeleri davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dünyada silah harcamaları her yıl artarken, yoksul ve savunmasız devletlerin kalkınmaları için gereken kaynak eksikliğinden sıkıntı çekmeye devam ettiğini söyledi. Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap ederek, dünyada silah artışına, liderlerin yoksulluğu sona erdirmede iradesiz kaldıklarına ve küresel güvenlik önceliklerin yeniden gözden geçirmenin zamanı geldiğine dikkati çekti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dünyada silah harcamaları her yıl artarken, yoksul ve savunmasız devletlerin kalkınmaları için gereken kaynak eksikliğinden sıkıntı çekmeye devam ettiğini söyledi. Caparov, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap ederek, dünyada silah artışına, liderlerin yoksulluğu sona erdirmede iradesiz kaldıklarına ve küresel güvenlik önceliklerin yeniden gözden geçirmenin zamanı geldiğine dikkati çekti.