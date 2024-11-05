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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Türkiye'ye Stratejik Ortaklık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'nin Kırgızistan için stratejik ortak olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:59
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Türkiye'ye Stratejik Ortaklık Vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Önemli Açıklamalar

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk-Kırgız ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir," dedi. Bu açıklama, Bişkek'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Altıncı Toplantısı'nda yapıldı.

İşbirliği Temasları

Caparov, Türk heyetini "Yürekten hoş geldiniz" diyerek karşıladı ve iki ulusun ortak kaderine inandığını belirtti. Ayrıca, yeni kurulan "Intımak Ordo" Cumhurbaşkanlığı binasının ilk misafiri olan Erdoğan'a özel bir vurgu yaptı.

Ekonomik İşbirliği ve Hedefler

Caparov, Kırgız geleneksel çadırlarının Türkiye'ye teslim edildiğini aktararak, iki ülke arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk şirketlerini, Kırgızistan'daki Hidroelektrik Santralleri'nin kurulumu için yatırım yapmaya davet etti ve gümrük kolaylığı sağlanmasının önemine değindi.

Ulaşım ve Lojistik Projeleri

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ulaşım ve lojistik alanlarının öneminin arttığını vurgulayan Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin hayata geçirilmiş olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Tıbbi Üretim Gücü

Türkiye'nin tıbbi malzeme ve ilaç üretimindeki liderliğine de değinen Caparov, Kırgızistan'da bir ilaç fabrikasının kurulmasını talep etti. Ayrıca, Antalya-Bişkek uçak seferlerinin başlamasının önemine dikkat çekti ve Kırgızistan'da Türk Kültür Günleri etkinliğinin düzenlenmesini önerdi.

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