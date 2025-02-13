Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu’nu Ağırladı

Kırgızistan ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Derinleşiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye'yi kardeş ülke ve güvenilir bir ortak olarak gördüklerini vurguladı. Caparov, aralarındaki ikili ilişkilerin özel önem taşıdığını belirtti.

TBMM Heyeti Kabul Edildi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti. Görüşmelerde taraflar, stratejik işbirliği ve parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi konularını masaya yatırdı.

İkili İşbirliği Potansiyeli

Açıklamada, Kırgızistan ve Türkiye arasında siyasi açıdan hiçbir anlaşmazlığın olmadığı, aksine karşılıklı çıkarlara hizmet edecek muazzam bir ikili işbirliği potansiyelinin bulunduğu ifade edildi. Caparov, “Ülkelerimiz arasında özel bir bağ var ve bu bağın güçlenmesi için çaba göstermeliyiz,” dedi.

Resmi Ziyaret ve Anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım 2024’te Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyarette, Kırgız-Türk işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmaların ve mutabakat zaptlarının imzalanacağı hatırlatıldı. Caparov, bu belgelerin onay süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Parlamento Arası İşbirliğine Vurgu

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi çerçevesinde parlamentolar arası işbirliğinin olumlu dinamiklerine dikkat çeken Caparov, çok taraflı işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ortak Projeler ve Girişimler

Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beyazıt ise, parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Beyazıt, Türkiye'nin bu alandaki ortak projeleri teşvik etme yönündeki kararlılığını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti.