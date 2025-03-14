Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Doğan’a Teşekkür Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'a stratejik işbirliği için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:51
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Doğan’a Teşekkür Etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Veda Ziyareti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Doğan'ı veda ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Bu buluşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.

Stratejik İşbirliği ve Kardeşlik İlişkileri

Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki strategik işbirliğini güçlendirmeye yönelik yaptığı katkılardan dolayı Doğan'a şükranlarını sundu. Türkiye ile kurulan sıcak kardeşlik ilişkilerine dikkat çeken Caparov, iki ülkenin parlamentoları ve devlet organları arasındaki kapsamlı işbirliğinin aktif olarak geliştiğini belirtti.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'ı ziyaret etmesinin ardından ilişkilerin olumlu bir seyre girdiği hatırlatıldı. Caparov, "Kırgızistan için Türkiye en önemli ve güvenilir ortaklardan biridir," diyerek, iki ülke arasındaki güvene dayalı stratejik diyalogun çözüm süreçlerine katkı sağladığını ifade etti.

İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Büyükelçi Doğan, Cumhurbaşkanı Caparov'a, ülkede kaldığı süre boyunca verdiği destek ve işbirliği için teşekkür etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da gelişeceğinden emin olduğunu dile getirdi. Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır hattı belirleme anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını da belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı (solda) veda ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (sağda), Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ı (solda) veda ziyareti vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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