Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Yeni Bakanlar Kurulu Başkanını Atadı

Kırgızistan'da Önemli Atama Değişiklikleri

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'u görevden aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akılbek Caparov, 15 Ekim 2021'den beri sürdürdüğü Bakanlar Kurulu Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanlığı görevlerini sona erdirdi.

Yeni İsim: Adılbek Kasımaliyev

Cumhurbaşkanı Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevine Adılbek Kasımaliyev'i atadı. Kasımaliyev, yeni görevinde Kırgızistan'ın ekonomik ve mali işlerini yönetecek. Ayrıca, Kasımaliyev'den boşalan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcılığı görevine Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev getirildi.

Meclis Güvenoyuna Sunulacak

Yapılan bu atamalar, önümüzdeki günlerde Kırgızistan Meclisi'nde güven oyu için oylamaya sunulacak.

Adılbek Kasımaliyev Kimdir?

Kırgızistan'ın yeni Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, 1 Aralık 1960 tarihinde Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Tüp ilçesi Dolon köyünde dünyaya geldi. Rusya'daki Leningrad Maliye ve Ekonomi Enstitüsü Ekonomi Bölümü mezunu olan Kasımaliyev, 1984 yılından itibaren Kırgızistan'da maliye, ekonomi ve vergi alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur.